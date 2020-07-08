В Совфеде осудили запрет на трансляцию RT в Литве

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Кирилл Горшенин
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал решение литовских властей запретить вещание телеканала RT на территории страны.
В Совфеде осудили запрет на трансляцию RT в Литве
  • Reuters

По мнению Цекова, ЕС должен отреагировать на соответствующее решение.

«Литва, которая много говорит о приверженности европейским ценностям и свободе слова, на деле демонстрирует свои антиевропейские ценности... Страны Евросоюза должны воздействовать на Литву в том, что она делает внутри своего государства», — заявил сенатор.

Он также указал на то, что запрет телеканала в Литве ограничит доступ литовцев к альтернативным источникам информации.

«Граждане Литвы будут лишены возможности получать информацию, которая не соответствует генеральной линии литовского правительства, альтернативную информацию», — отметил Цеков. 

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению постановила запретить в Литве трансляцию телеканала RT.

30 июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии. Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

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