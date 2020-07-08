В Совфеде осудили запрет на трансляцию RT в Литве

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал решение литовских властей запретить вещание телеканала RT на территории страны.

По мнению Цекова, ЕС должен отреагировать на соответствующее решение.

«Литва, которая много говорит о приверженности европейским ценностям и свободе слова, на деле демонстрирует свои антиевропейские ценности... Страны Евросоюза должны воздействовать на Литву в том, что она делает внутри своего государства», — заявил сенатор.

Он также указал на то, что запрет телеканала в Литве ограничит доступ литовцев к альтернативным источникам информации.

«Граждане Литвы будут лишены возможности получать информацию, которая не соответствует генеральной линии литовского правительства, альтернативную информацию», — отметил Цеков.

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению постановила запретить в Литве трансляцию телеканала RT.

30 июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии. Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.