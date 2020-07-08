В Госдуме прокомментировали расторжение Украиной меморандума с Россией

Решение Украины прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом является демонстрацией намерений по разрушению перспектив восстановления отношений между народами. Об этом RT заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По мнению парламентария, это решение необходимо рассматривать как политический шаг.

«На практическую деятельность органов власти это решение никак не повлияет, потому что никаких совместных мероприятий в борьбе с терроризмом в последнее время не осуществлялось. Эти действия в отношении договора реализуются как политический шаг, демонстрация намерений по дальнейшему разрушению перспектив восстановления отношений между двумя братскими народами», — считает Новиков.

Ранее правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.