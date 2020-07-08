В Госдуме прокомментировали расторжение Украиной меморандума с Россией

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Кирилл Горшенин
Решение Украины прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом является демонстрацией намерений по разрушению перспектив восстановления отношений между народами. Об этом RT заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В Госдуме прокомментировали расторжение Украиной меморандума с Россией
  • РИА Новости

По мнению парламентария, это решение необходимо рассматривать как политический шаг.

«На практическую деятельность органов власти это решение никак не повлияет, потому что никаких совместных мероприятий в борьбе с терроризмом в последнее время не осуществлялось. Эти действия в отношении договора реализуются как политический шаг, демонстрация намерений по дальнейшему разрушению перспектив восстановления отношений между двумя братскими народами», — считает Новиков.

Ранее правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

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