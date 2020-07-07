Экспорт продуктов из Латвии в Россию превысил досанкционный уровень

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В прошлом году общий объём экспортированных из Латвии в Россию продуктов превысил уровень, который был до введения продуктового эмбарго Москвой в 2014 году.
Экспорт продуктов из Латвии в Россию превысил досанкционный уровень
  • Pixabay

Об этом пишет Neatkarīgā rīta avīze.

В Россию в 2019 году экспортировалось 24% товаров, которые экспортирует Латвия, и по сравнению с 2018 годом экспорт в Россию вырос на 14,3%.

В 2014 году Латвия экспортировала в Россию товары на сумму около €643 миллиона, в 2015 году это число упало до €426 миллионов, а в 2016 — до €391.

Однако потом количество начало расти: в 2017 году до €610 миллионов, в 2018 до €639, а в 2019 объём экспорта превысил цифру, которая была до эмбарго, и сумма достигла €730 миллионов.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.

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