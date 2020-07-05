В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«План (по развитию экспорта сельхозпродукции) есть, и основное место в нём отводится Российской Федерации… Мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами и тот сегмент, который держим сейчас, попытаемся отстоять, чуть-чуть даже, может быть, расширить», — приводит РИА Новости его слова.
При этом он отметил, что Белоруссия интенсивно идёт на диверсификацию экспорта.
Вице-премьер добавил, что белорусское продовольствие знают в 100 странах мира.
Ранее стало известно, что Россия с 6 июля планирует отменить временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы.