В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов

Короткая ссылка
Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.
В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«План (по развитию экспорта сельхозпродукции) есть, и основное место в нём отводится Российской Федерации… Мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами и тот сегмент, который держим сейчас, попытаемся отстоять, чуть-чуть даже, может быть, расширить», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он отметил, что Белоруссия интенсивно идёт на диверсификацию экспорта.

Вице-премьер добавил, что белорусское продовольствие знают в 100 странах мира. 

Ранее стало известно, что Россия с 6 июля планирует отменить временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить