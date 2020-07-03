Россия отменит ряд ограничений на транзит продукции из Белоруссии

Короткая ссылка
Россия с 6 июля планирует отменить временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы.
Россия отменит ряд ограничений на транзит продукции из Белоруссии
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора, по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

«По итогам переговоров, а также с учётом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий», — рассказали в ведомстве.

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил надежду на возобновление сообщения с Белоруссией в течение лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить