Россия отменит ряд ограничений на транзит продукции из Белоруссии

Россия с 6 июля планирует отменить временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи предприятий Белоруссии, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора, по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

«По итогам переговоров, а также с учётом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий», — рассказали в ведомстве.

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил надежду на возобновление сообщения с Белоруссией в течение лета.