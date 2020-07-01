Посол России оценил сроки возобновления сообщения с Белоруссией

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Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью ТАСС выразил надежду на возобновление сообщения с Белоруссией в течение лета.
Посол России оценил сроки возобновления сообщения с Белоруссией
  • Reuters

«Будем верить, что перемещение без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу, границу дружбы возобновится как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом этого года», — сказал дипломат.

Ранее белорусский посол в России Владимир Семашко выразил мнение, что закрытая из-за коронавируса граница между странами откроется в конце июля — начале августа.

В начале июня Белоруссия предложила России снять ограничения на туристические поездки.

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