Посол России оценил сроки возобновления сообщения с Белоруссией

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью ТАСС выразил надежду на возобновление сообщения с Белоруссией в течение лета.

«Будем верить, что перемещение без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу, границу дружбы возобновится как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом этого года», — сказал дипломат.

Ранее белорусский посол в России Владимир Семашко выразил мнение, что закрытая из-за коронавируса граница между странами откроется в конце июля — начале августа.

В начале июня Белоруссия предложила России снять ограничения на туристические поездки.