Посол России оценил сроки возобновления сообщения с Белоруссией
- Reuters
«Будем верить, что перемещение без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу, границу дружбы возобновится как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом этого года», — сказал дипломат.
Ранее белорусский посол в России Владимир Семашко выразил мнение, что закрытая из-за коронавируса граница между странами откроется в конце июля — начале августа.
В начале июня Белоруссия предложила России снять ограничения на туристические поездки.