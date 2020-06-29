В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа. Об этом заявил белорусский посол в России Владимир Семашко.

По его словам, анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, он отмечает «прекрасную динамику непосредственно по Москве».

«И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта», — цитирует БЕЛТА дипломата.

Ранее в Минске заявили, что Белоруссия предложила России снять ограничения на туристические поездки.

В марте премьер России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19.