Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минского городского суда, которые распространил штаб Бабарико.
Отмечается, что правоохранительные органы Белоруссии обвиняют его в отмывании денег в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
Уточняется, что сыну политика Эдуарду предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.
Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии заявила о законности задержания Бабарико.
В конце июня Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сыну Эдуарду предъявили обвинение.