Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии

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Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минского городского суда, которые распространил штаб Бабарико.

Отмечается, что правоохранительные органы Белоруссии обвиняют его в отмывании денег в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Уточняется, что сыну политика Эдуарду предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии заявила о законности задержания Бабарико.

В конце июня Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сыну Эдуарду предъявили обвинение.

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