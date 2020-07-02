Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минского городского суда, которые распространил штаб Бабарико.

Отмечается, что правоохранительные органы Белоруссии обвиняют его в отмывании денег в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Уточняется, что сыну политика Эдуарду предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии заявила о законности задержания Бабарико.

В конце июня Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сыну Эдуарду предъявили обвинение.