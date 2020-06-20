Бабарико предъявили обвинение

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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение, заявил его адвокат Дмитрий Лаевский.
Бабарико предъявили обвинение
  • Reuters

«Мы сегодня были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя», — цитирует его РИА Новости.

Адвокат добавил, что его подзащитный намерен «принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя».

18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.

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