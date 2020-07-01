Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура Белоруссии заявила, что законность задержания претендента на пост главы республики Виктора Бабарико была проверена и подтверждена постановлением суда.
Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико
  • Reuters

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Генпрокуратуры Белоруссии в связи с «многочисленными электронными обращениями граждан».

«Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года», — говорится в комментарии.

Там также напомнили, что «действия и решения органа, ведущего уголовный процесс», могут быть обжалованы в устной или письменной форме участниками процесса или лицами, чьи интересы затрагивают проводимые процессуальные действия.

«При этом направление заявлений посредством электронной почты уголовно-процессуальным законом не предусмотрено... обжалование действий и решений лицами, не наделёнными соответствующим правом, влечёт за собой оставление обращений без рассмотрения по существу», —добавили в белорусской Генпрокуратуре.

В конце июня Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, и его сыну Эдуарду предъявили обвинение.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, в рамках возбуждённого дела задержаны порядка 15 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить