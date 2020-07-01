Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

Генеральная прокуратура Белоруссии заявила, что законность задержания претендента на пост главы республики Виктора Бабарико была проверена и подтверждена постановлением суда.

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Генпрокуратуры Белоруссии в связи с «многочисленными электронными обращениями граждан».

«Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года», — говорится в комментарии.

Там также напомнили, что «действия и решения органа, ведущего уголовный процесс», могут быть обжалованы в устной или письменной форме участниками процесса или лицами, чьи интересы затрагивают проводимые процессуальные действия.

«При этом направление заявлений посредством электронной почты уголовно-процессуальным законом не предусмотрено... обжалование действий и решений лицами, не наделёнными соответствующим правом, влечёт за собой оставление обращений без рассмотрения по существу», —добавили в белорусской Генпрокуратуре.

В конце июня Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, и его сыну Эдуарду предъявили обвинение.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, в рамках возбуждённого дела задержаны порядка 15 человек.