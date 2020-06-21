В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление штаба политика в Twitter.

«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.