В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

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Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление штаба политика в Twitter.

«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.

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