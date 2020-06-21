В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
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- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление штаба политика в Twitter.
«Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.
18 июня правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк, а также его сына Эдуарда.
Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.