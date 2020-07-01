В штабе Бабарико заявили о задержании его личного помощника

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В Белоруссии задержана Елена Карагачева, личный помощник претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, сообщил его штаб.
В штабе Бабарико заявили о задержании его личного помощника
  • РИА Новости

«По нашей информации, сегодня вечером Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора, работавшая с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет, была задержана ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. — RT), а затем доставлена в СИЗО КГБ», — приводит сообщение РИА Новости.

В штабе Бабарико заверили, что в скором времени адвокаты приступят к защите Карагачевой.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии заявила о законности задержания Бабарико.

В конце июня Бабарико, который ранее возглавлял «Белгазпромбанк», а также его сыну Эдуарду предъявили обвинение.

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