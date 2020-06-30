Глава МИД Белоруссии назвал поставки нефти из США долгосрочными

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти танкерами для нефтеперерабатывающих заводов республики является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой.

«Состоявшаяся поставка американской нефти — это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что белорусские власти «пришли к выводу, что диверсификация — это жизненно необходимый принцип».

6 июня сообщалось, что первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.

Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявлял, что Минск планирует в июле закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти.