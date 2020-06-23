В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле

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Пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что Минск планирует в июле закупить у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти.
В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле
  • © Jose Luis Stephens / EyeEm
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«В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что 1,495 млн тонн будет поставлено по системе магистральных нефтепроводов и 85 тыс. тонн — по железной дороге.

Тищенко добавил, что остальные потребности Белоруссии в нефти планируется закрыть через танкерные поставки.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости

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