Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.

«В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угрозах наша первоочередная задача — избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что необходимо окончательно решить проблему зависимости от рынка России.

В апреле он также выразил мнение, что Белоруссия должна быть независима от «нефтяных игр крупных держав».