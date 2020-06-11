Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости
- globallookpress.com
«В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угрозах наша первоочередная задача — избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости», — приводит его слова БЕЛТА.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что необходимо окончательно решить проблему зависимости от рынка России.
В апреле он также выразил мнение, что Белоруссия должна быть независима от «нефтяных игр крупных держав».