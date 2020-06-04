Лукашенко призвал снизить зависимость от рынка России

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с новым правительством заявил, что проблему зависимости от рынка одной страны — России — необходимо решить окончательно.
Лукашенко призвал снизить зависимость от рынка России
  • РИА Новости

Как отметил президент, экономический рост должен быть не только за счёт внутреннего рынка, но преимущественно за счёт экспорта и внешнего спроса.

«Причём проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50—55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал он.

Он напомнил, что ранее уже были приняты решения о необходимости развития экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, поиска новых рынков и в этом направлении нужны серьёзные подвижки.

Высказывания Лукашенко опубликованы на сайте главы государства.

3 июня Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Позднее он назначил новый состав правительства страны, в том числе премьер-министра — им стал Роман Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

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