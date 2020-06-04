Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Новым премьер-министром стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Первым вице-премьером республики назначен Николай Снопков, который ранее занимал должность посла в Китае.

Юрий Селиверстов назначен министром финансов Белоруссии. Селиверстов с ноября 2018 года работал в должности первого замминистра финансов.

Также Лукашенко назначил заместителем главы своей администрации Дмитрия Крутого, который занимал пост первого заместителя премьер-министра страны.

Кроме того, Лукашенко назначил Петра Пархомчика министром промышленности, а Игоря Луцкого — министром информации. До этого назначения Пархомчик возглавлял ОАО «БелАЗ», Луцкий работал в должности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение».

Дмитрий Пантус стал председателем Государственного военно-промышленного комитета. Министром жилищно-коммунального хозяйства назначен Андрей Хмель, а Дмитрий Матусевич возглавил Государственный комитет по имуществу.

«Ещё раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадёт сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги», — отметил Лукашенко.

Накануне он отправил белорусское правительство в отставку.