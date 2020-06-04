Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом. 

Президент Белоруссии также заявлял, что революции при смене состава правительства республики не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить