Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.
Накануне Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом.
Президент Белоруссии также заявлял, что революции при смене состава правительства республики не будет.