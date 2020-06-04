Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.

Накануне Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом.

Президент Белоруссии также заявлял, что революции при смене состава правительства республики не будет.