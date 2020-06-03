Лукашенко: революции при смене состава правительства не будет
- РИА Новости
«И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдёт при смене правительства, не следует», — приводит БЕЛТА его слова.
Он отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны ввиду кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии.
«Последствия этого кризиса будут очень серьёзные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильными с точки зрения текущего момента», — сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов.