Лукашенко: революции при смене состава правительства не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что революции при смене состава правительства республики не будет.

«И полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдёт при смене правительства, не следует», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны ввиду кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии.

«Последствия этого кризиса будут очень серьёзные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства были бы неправильными с точки зрения текущего момента», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов.