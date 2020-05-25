Лукашенко планирует сформировать кабмин Белоруссии до выборов

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов. 
Лукашенко планирует сформировать кабмин Белоруссии до выборов
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает БЕЛТА, он сказал в ходе совещания в Минске.

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии новый состав правительства всегда объявлялся после регистрации действующего главы государства кандидатом в президенты.

«Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подаёт, или президент отправляет в отставку», — сказал он.

По его словам, «до президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства».

Ранее Лукашенко подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить