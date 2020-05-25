Лукашенко планирует сформировать кабмин Белоруссии до выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов.

Об этом, как сообщает БЕЛТА, он сказал в ходе совещания в Минске.

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии новый состав правительства всегда объявлялся после регистрации действующего главы государства кандидатом в президенты.

«Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме, как будет формироваться новое правительство до выборов — или само в отставку подаёт, или президент отправляет в отставку», — сказал он.

По его словам, «до президентских выборов будет сформирован практически окончательный состав правительства».

Ранее Лукашенко подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах.