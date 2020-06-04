«Резкий слом был бы неправильным»: Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Сергеем Румасом. При этом лидер республики провёл совещание, в котором приняли участие спикеры обеих палат парламента, глава президентской администрации и госсекретарь Совбеза. Они обсудили действующий состав кабмина и возможные новые кандидатуры. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что в условиях экономического кризиса из-за пандемии COVID-19 ожидать масштабных изменений в составе правительства Белоруссии не стоит.

В среду, 3 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство республики. В пресс-службе главы государства также подтвердили эту информацию.

«Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования», — приводит сообщение РИА Новости.

Как сообщается на официальном сайте президента Белоруссии, Лукашенко провёл совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу кабинета министров. В нём участвовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.

«Я уже говорил об этом. И поручения такие давал, вы все занимались этими вопросами. Когда прозвучало моё заявление, что всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «не следует ожидать революции» после смены состава правительства. По его словам, в связи с тем, что «мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, масштабные изменения в кабмине нежелательны.

«Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», — заметил глава государства. — Те, кто сегодня с такими объёмами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу», — указал белорусский лидер.

Здание правительства Белоруссии

Reuters

© Vasily Fedosenko

Лукашенко также добавил, что в текущий кризисный период необходимо действовать активнее, чтобы минимизировать экономические потери.

«Я уже сказал: мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться», — заметил он.

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Президент Белоруссии попросил участников совещания, поскольку те уже провели ряд консультаций, изучив новые кандидатуры, высказать свою точку зрения как в целом по правительству, так и по конкретным кандидатурам.

«При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад», — сказал Лукашенко, напомнив, что уже тогда появились новые министры.

В конце мая президент Белоруссии заявил, что новый состав правительства будет сформирован ещё до президентских выборов, которые пройдут в августе. Лукашенко заверил, что не имеет к кому-либо претензий по рабочей деятельности, однако «жизнь идёт, и перемены должны быть», при этом он выразил уверенность, что костяк правительства сохранится. По его мнению, обновление кабмина связано с необходимостью повышения доверия избирателей — «чтобы люди видели, с кем мы будем работать».

«А то что?.. Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь», — говорил Лукашенко 25 мая на совещании по насущным вопросам.

Правительство Белоруссии с 18 августа 2018 года возглавлял Сергей Румас, который сменил Андрея Кобякова после того, как не были выполнены ключевые задачи развития в Оршанском районе Витебской области. Белорусский лидер тогда говорил, что новый премьер-министр занимался формированием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «хорошо знает Россию».

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа 2020 года. На данный момент, помимо Лукашенко, имеется 13 инициативных групп, которые должны будут собрать по меньшей мере 100 тыс. подписей, для того чтобы ЦИК зарегистрировал их кандидатов.

Лукашенко будет баллотироваться в президенты Белоруссии в шестой раз подряд. Он занимает свой пост с 1994 года. Весной 2019-го, объясняя своё решение снова участвовать в выборах, глава государства заявил, что не хочет обвинений в трусости и чтобы про него говорили, что он «сбежал» в трудную минуту.