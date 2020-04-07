Лукашенко: Белоруссия должна быть независима от нефтяных игр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна быть независима от «нефтяных игр крупных держав».

«Нефтяной рынок лихорадит, а его конъюнктура непрогнозируема. Задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — сказал Лукашенко.

Также он поручил создать в стране серьёзный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи.

«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьёзный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.