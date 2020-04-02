Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.

Об этом информирует БЕЛТА.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», — заявил Румас.

Он сообщил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти, по его словам, поставки будут осуществляться без премий.

Премьер отметил, что «жёсткая и последовательная установка» президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством.

«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из России, — около $4 за баррель», — добавил Румас.

Ранее Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию с договорённостями с Россией по поставкам нефти.