Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА.
«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», — заявил Румас.
Он сообщил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти, по его словам, поставки будут осуществляться без премий.
Премьер отметил, что «жёсткая и последовательная установка» президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством.
«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из России, — около $4 за баррель», — добавил Румас.
Ранее Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию с договорённостями с Россией по поставкам нефти.