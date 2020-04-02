Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Короткая ссылка
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА.

«Сегодня, думаю, «Белнефтехим» закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель», — заявил Румас.

Он сообщил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти, по его словам, поставки будут осуществляться без премий.

Премьер отметил, что «жёсткая и последовательная установка» президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством.

«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из России, — около $4 за баррель», — добавил Румас.

Ранее Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию с договорённостями с Россией по поставкам нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить