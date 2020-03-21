Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили в телефонном разговоре борьбу с коронавирусом и сотрудничество в области энергетики.

«Главы правительств отметили достижение принципиальных договорённостей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договорённостей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях», — говорится в сообщении российского правительства.

Также отмечается, что Румас положительно оценил решение обеспечить транзит через Россию граждан Белоруссии, возвращающихся на родину авиатранспортом из третьих стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с рабочей группой ситуацию с договорённостями с Россией по поставкам нефти.