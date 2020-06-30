Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса
  • ©president.gov.ua

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Всё еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария. Но медицина должна быть готовой ко всему», — приводит пресс-служба слова Зеленского.

Отмечается, что правительство Украины готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть койко-места для почти 30 тыс. больных.

На данный момент на Украине зафиксировано 44,33 тыс. случаев COVID-19.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы «Право на власть» заявил о возможной вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 на западе страны из-за наводнений.

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