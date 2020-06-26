На Украине заявили о возможности вспышки коронавируса на западе страны
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«Конечно, мы кроме COVID-19, по той статистике, которая была ранее, мы готовимся и к возможным вспышкам кишечных инфекций, потому что это вода и такое возможно… Всегда готовим систему сразу, когда такое происходит», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что почти 300 населённых пунктов подтоплены в западных областях Украины из-за наводнения, которое было вызвано обильными осадками.
Власти заявляют, что ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн.