На Украине заявили о возможности вспышки коронавируса на западе страны

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Глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы «Право на власть» заявил о возможности вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на западе страны из-за наводнений.
На Украине заявили о возможности вспышки коронавируса на западе страны
  • globallookpress.com
  • © Vyacheslav Madiyevskyy

«Конечно, мы кроме COVID-19, по той статистике, которая была ранее, мы готовимся и к возможным вспышкам кишечных инфекций, потому что это вода и такое возможно… Всегда готовим систему сразу, когда такое происходит», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что почти 300 населённых пунктов подтоплены в западных областях Украины из-за наводнения, которое было вызвано обильными осадками.

Власти заявляют, что ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн.

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