Додон заявил о стабилизации ситуации с наводнением в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ситуация в северных районах Молдавии, где после наводнения на Украине вышли из берегов реки Прут и Днестр, стабилизировалась.

«Из-за обильных дождей, которые прошли на севере страны и соседней Украине, появились риски наводнений на реках Днестр и Прут. На данном этапе ситуация стабилизировалась, однако власти держат руку на пульсе», — приводит ТАСС слова Додона.

При этом он отметил, что ситуация показала, что в последние 12 лет не было серьёзных инвестиций для восстановления плотин, дамб и других защитных сооружений.

По словам Додона, на восстановление сооружений будут выделены деньги из бюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии. 26 июня Министерство иностранных дел Украины заявило, что ведомство обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны.