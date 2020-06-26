Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

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Министерство иностранных дел Украины обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны.
Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что ведомство рассчитывает на поддержку партнёрами усилий правительства Украины по защите жизни и здоровья украинцев, а также объектов критической инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

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