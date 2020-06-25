Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
  • Reuters

«Действительно поражают масштаб этой трагедии и то, что мы видели с высоты вертолёта и тут видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 тыс. зданий, затоплено около 10 тыс. га сельскохозяйственных земель. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов», — рассказал Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Глава государства отметил, что для полной ликвидации потребуется определённое время.

По его словам, нормальная жизнь вернётся в регион в ближайшие дни.

Ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн. Почти 300 населённых пунктов подтоплены на западе Украины, погибли не менее трёх человек.

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