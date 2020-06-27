США выделили Украине финансовую помощь в связи с наводнениями

США выделили Украине $100 тыс. на борьбу с наводнениями на западе страны.

Об этом посольство США на Украине сообщило на своей странице в Facebook.

«Соединённые Штаты поддерживают Украину в это сложное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой», — сказано в заявлении.

В американской дипмиссии указали, что США будут тесно сотрудничать с правительством Украины «для обеспечения быстрого и эффективного использования этих средств».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

26 июня Министерство иностранных дел Украины заявило, что ведомство обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны.