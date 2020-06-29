Число заболевших коронавирусом в Киргизии достигло 5017
- Reuters
«За сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составляет 5017», — цитирует ТАСС заместителя министра здравоохранения Нурболота Усенбаева.
По его словам, за последние сутки в стране было проведено 2722 исследования на коронавирус.
Он добавил, что 716 пациентов проходят лечение в стационарах.
Ранее в пресс-службе кабмина Киргизии заявили, что у 26 сотрудников аппарата правительства страны зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.