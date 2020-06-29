Число заболевших коронавирусом в Киргизии достигло 5017

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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Киргизии за прошедшие сутки возросло на 269 и достигло 5017.
Число заболевших коронавирусом в Киргизии достигло 5017
  • Reuters

«За сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составляет 5017», — цитирует ТАСС заместителя министра здравоохранения Нурболота Усенбаева.

По его словам, за последние сутки в стране было проведено 2722 исследования на коронавирус.

Он добавил, что 716 пациентов проходят лечение в стационарах.

Ранее в пресс-службе кабмина Киргизии заявили, что у 26 сотрудников аппарата правительства страны зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

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