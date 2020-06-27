В Киргизии COVID-19 нашли у 26 сотрудников аппарата правительства

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В пресс-службе кабмина Киргизии заявили, что у 26 сотрудников аппарата правительства страны зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Киргизии COVID-19 нашли у 26 сотрудников аппарата правительства
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«По итогам анализа коронавирусная инфекция обнаружена у 26 сотрудников. Два дня назад положительный результат подтверждён у 11 человек, при повторном анализе COVID-19 выявлен ещё у 15 сотрудников», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что среди больных — один из советников премьер-министра страны и помощник премьер-министра.

По имеющимся данным, у большинства из заболевших коронавирус протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось, что у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус.

COVID-19 также подтвердился у мэра Бишкека Азиза Суракматова.

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