В Киргизии коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента

В Киргизии у восьми сотрудников аппарата президента Сооронбая Жээнбекова подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии.

Отмечается, что все сотрудники аппарата сдали анализы на COVID-19 после выявления случаев заболевания коронавирусом в составе киргизской делегации.

«По результатам анализов у восьми сотрудников аппарата — контактных лиц — подтвердилось наличие коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что все сотрудники сдадут повторный анализ.

Ранее Жээнбеков получил отрицательный результат теста на коронавирус.

24 июня по прилёте в Москву у двух членов делегации Киргизии был выявлен коронавирус.

В связи с этим Жээнбеков решил воздержаться от участия в проходящих в российской столице торжествах по случаю 75-летия Победы.