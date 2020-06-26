В Киргизии коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента
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- РИА Новости
Отмечается, что все сотрудники аппарата сдали анализы на COVID-19 после выявления случаев заболевания коронавирусом в составе киргизской делегации.
«По результатам анализов у восьми сотрудников аппарата — контактных лиц — подтвердилось наличие коронавирусной инфекции», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что все сотрудники сдадут повторный анализ.
Ранее Жээнбеков получил отрицательный результат теста на коронавирус.
24 июня по прилёте в Москву у двух членов делегации Киргизии был выявлен коронавирус.
В связи с этим Жээнбеков решил воздержаться от участия в проходящих в российской столице торжествах по случаю 75-летия Победы.