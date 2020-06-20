У мэра Бишкека обнаружили коронавирус

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Врачи выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у мэра столицы Киргизии Азиза Суракматова.
У мэра Бишкека обнаружили коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя аппарата мэрии Бишкека Балбака Тулобаева, которое он опубликовал в Facebook.

«К сожалению, последний тест на COVID-19 мэра Бишкека Суракматова показал положительный результат», — написал он.

Суракматов добавил, что мэр находится в самоизоляции последние три дня, у него небольшая температура. Вместе с этим он уточнил, что градоначальник продолжает работать удалённо, из дома.

Ранее сообщалось, что медики подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией у мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

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