У мэра Бишкека обнаружили коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя аппарата мэрии Бишкека Балбака Тулобаева, которое он опубликовал в Facebook.
«К сожалению, последний тест на COVID-19 мэра Бишкека Суракматова показал положительный результат», — написал он.
Суракматов добавил, что мэр находится в самоизоляции последние три дня, у него небольшая температура. Вместе с этим он уточнил, что градоначальник продолжает работать удалённо, из дома.
Ранее сообщалось, что медики подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией у мэра Хабаровска Сергея Кравчука.