Врачи подтвердили коронавирус у мэра Хабаровска

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Медики подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией у мэра Хабаровска Сергея Кравчука.
Врачи подтвердили коронавирус у мэра Хабаровска
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Об этом он сообщил в Instagram  во вторник.

«Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остаётся на лечении. Также получил результаты своего теста на СОVID-19. К сожалению, результат положительный», — написал Кравчук.

Мэр города добавил, что остаётся под наблюдением врачей. 

Ранее стало известно о госпитализации мэра Хабаровска Сергея Кравчука, ушедшего на режим самоизоляции из-за подозрений на коронавирус у членов его семьи.

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