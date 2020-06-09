Врачи подтвердили коронавирус у мэра Хабаровска

Медики подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией у мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Об этом он сообщил в Instagram во вторник.

«Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остаётся на лечении. Также получил результаты своего теста на СОVID-19. К сожалению, результат положительный», — написал Кравчук.

Мэр города добавил, что остаётся под наблюдением врачей.

Ранее стало известно о госпитализации мэра Хабаровска Сергея Кравчука, ушедшего на режим самоизоляции из-за подозрений на коронавирус у членов его семьи.