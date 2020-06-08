Мэра Хабаровска госпитализировали

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, ушедший на режим самоизоляции из-за подозрений на коронавирусную инфекцию COVID-19 у членов его семьи, госпитализирован.
Мэра Хабаровска госпитализировали
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.

Отмечается, что в настоящий момент градоначальник находится в инфекционном госпитале на базе 10-й городской больницы.

«Сергей Анатольевич находится на госпитализации в 10-й горбольнице. Он ожидает результатов анализа на коронавирус, они ещё не готовы. Также там находится и супруга мэра, она тоже ждёт результатов», — сказал собеседник.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

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