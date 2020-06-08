Мэра Хабаровска госпитализировали
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя мэрии.
Отмечается, что в настоящий момент градоначальник находится в инфекционном госпитале на базе 10-й городской больницы.
«Сергей Анатольевич находится на госпитализации в 10-й горбольнице. Он ожидает результатов анализа на коронавирус, они ещё не готовы. Также там находится и супруга мэра, она тоже ждёт результатов», — сказал собеседник.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.