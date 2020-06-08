У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана выявили коронавирус
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- РИА Новости
«Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал политик в Facebook.
Он призвал всех отнестись к ситуации серьёзнее и подчеркнул, что болезнь может коснуться каждого.
«Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» — отметил Ройзман.
Ранее стало известно о госпитализации мэра Хабаровска Сергея Кравчука, ушедшего на режим самоизоляции из-за подозрений на коронавирус у членов семьи.