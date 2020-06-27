На Украине оператор ГТС перешёл на особый режим работы из-за наводнений

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Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» перешла на особый режим работы из-за наводнений на западе страны.
На Украине оператор ГТС перешёл на особый режим работы из-за наводнений
  • Reuters

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава компании Сергей Макогон.

«Оператор ГТС Украины» перешёл на особый режим работы из-за наводнения в западных регионах Украины», — написал он.

Макогон пояснил, что особый режим работы предполагает предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций в системе транспортировки газа.

«Чтобы быстро принять меры и обеспечить бесперебойную подачу газа украинским и европейским потребителям, мы определили все потенциально опасные зоны и разработали меры по локализации на случай чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения потоков газа», — указал он.

По его словам, компанией постоянно ведётся мониторинг уровня воды и состояния опорных конструкций в местах пересечения газопроводами рек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

26 июня Министерство иностранных дел Украины заявило, что ведомство обратилось к НАТО и Евросоюзу с просьбой о помощи в связи с наводнениями на западе страны.

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