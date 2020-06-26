На Украине возбудили дело из-за вырубки лесов на западе страны

Короткая ссылка
Прокуратура Ивано-Франковской области Украины возбудила уголовное дело по факту вырубки леса, которая могла вызвать наводнение.
На Украине возбудили дело из-за вырубки лесов на западе страны
  • Pixabay

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено «по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей».

Как отмечает ведомство, в июне в регионе выпало большое количество осадков, что повлекло наводнения, которые привели к гибели людей и разрушению инфраструктуры.

«Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей среды должностными лицами», — указывается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

Власти заявляют, что ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить