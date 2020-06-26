На Украине возбудили дело из-за вырубки лесов на западе страны

Прокуратура Ивано-Франковской области Украины возбудила уголовное дело по факту вырубки леса, которая могла вызвать наводнение.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено «по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей».

Как отмечает ведомство, в июне в регионе выпало большое количество осадков, что повлекло наводнения, которые привели к гибели людей и разрушению инфраструктуры.

«Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей среды должностными лицами», — указывается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.

Власти заявляют, что ущерб от наводнений в Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины предварительно оценивается в $24 млн.