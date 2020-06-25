В МИД России ответили на слова премьера Латвии о «советской оккупации»

Заявления премьера Латвии Кришьяниса Кариньша о дискриминации во время «советской оккупации» не подтверждаются фактами. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Как рассказали дипломаты, Кариньш ранее в интервью Латвийскому телевидению заявил, что латыши «прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев», поскольку во времена «советской оккупации» тоже подвергались дискриминации.

«Подобные измышления не подтверждаются фактами и могут рассматриваться исключительно в контексте пропагандистских трюков, причём невысокого качества», — заявили в МИД России.

Как отмечается, в советский период из центрального бюджета выделялись значительные средства на развитие латышского языка и культуры, «латыши были широко представлены во властных структурах и даже входили в состав высшего руководства страны».

«А уровень доходов на душу населения в Латвийской ССР был одним из самых высоких по Союзу», — добавили в ведомстве.

Там также напомнили, что все жители Латвии в тот период имели статус полноценных граждан СССР.

«Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве «неграждан», — говорится в заявлении.

В конце 2019 года президент Гитанас Литвы Науседа заявлял, что Россия «пытается переписать историю».

По его мнению, договорённости между СССР и нацистской Германией привели «к последующей оккупации стран Балтии».

Как отмечал российский посол Александр Удальцов, обвинения Науседы в адрес России по поводу «попыток переписать историю» недопустимы.