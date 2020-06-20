Штаб Бабарико подал документы для его регистрации на выборы
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление штаба в Telegram-канале Бабарико.
«Несмотря на то что Виктор Бабарико всё ещё не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца», — указано в сообщении.
В штабе добавили, что в связи с этим 20 июня в ЦИК Белоруссии был подан пакет документов для регистрации кандидатом в президенты страны.
Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали Бабарико и его сына Эдуарда.
Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в рамках дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка задержаны порядка 15 человек.