В нескольких городах Казахстана будут усилены карантинные меры
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
Отмечается, что усиление мер будет предпринято в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз.
Также сообщается, что власти пошли на данный шаг в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Ранее российский лидер Владимир Путин направил телеграмму первому главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в которой поддержал его в связи с заболеванием коронавирусом.