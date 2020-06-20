В нескольких городах Казахстана будут усилены карантинные меры

В нескольких городах Казахстана, включая столицу, в выходные будут действовать усиленные карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, что усиление мер будет предпринято в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз.

Также сообщается, что власти пошли на данный шаг в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил телеграмму первому главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в которой поддержал его в связи с заболеванием коронавирусом.