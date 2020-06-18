Путин поддержал заболевшего коронавирусом Назарбаева
- РИА Новости
«Хотел бы искренне, по-дружески поддержать вас в этот непростой момент. Уверен, что ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут вам в короткое время справиться с вирусом», — говорится в послании Путина.
Президент России от души пожелал Назарбаеву полного выздоровления и доброго здоровья на долгие годы.
18 июня стало известно, что у Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Он находится на самоизоляции.
Состояние его здоровья не вызывает беспокойства, он продолжает работать дистанционно.