У Назарбаева обнаружили коронавирус
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«К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — указано в сообщении.
По данным пресс-службы, Назарбаев находится на самоизоляции. Состояние его здоровья не вызывает беспокойства.
Отмечается, что Назарбаев продолжает работать дистанционно.
Ранее у председателя Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина обнаружили коронавирус.
В начале июня стало известно, что пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали болен коронавирусом.