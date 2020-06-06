Пресс-секретарь президента Казахстана инфицирован коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали болен коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Дорогие друзья! К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности», — написал он в Facebook.

Уали отметил, что в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное.

«Сразу хочу заявить, что президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком. Его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 199 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.