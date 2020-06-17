У спикера нижней палаты парламента Казахстана выявили коронавирус

У председателя Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлана Нигматулина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

«Спикер Мажилиса 16 июня прошёл очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «диагноз поставлен как бессимптомный».

«Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции. В данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что главы ряда министерств Казахстана были вынуждены уйти в режим самоизоляции из-за обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.