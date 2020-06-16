Ряд министров Казахстана самоизолировались из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в частности, самоизолироваться пришлось министру экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзуму Мирзагалиеву.
«Магзум Маратович как контактное лицо находится на самоизоляции. Тест министр уже сдал, результат отрицательный, к концу недели ещё будет сдавать. При этом он все рабочие совещания, переговоры проводит в онлайн-режиме», — сказала агентству пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.
Уточняется, что на самоизоляцию также ушли министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и ещё несколько чиновников. Все они совершали совместную поездку с заболевшим главой Минздрава.
Ранее сообщалось, что общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 15 192.