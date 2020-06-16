В Казахстане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 15 192

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Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане достигло 15 192.
В Казахстане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 15 192
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

«Зарегистрировано 383 новых случая заражения среди симптомных носителей, темп прироста составил 2,6%. Всего в стране подтверждено 15 192 случая», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что выздоровели 9388 человек, 81 скончался.

Ранее сообщалось, что в Китае выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

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