В Казахстане число случаев инфицирования коронавирусом достигло 15 192
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
«Зарегистрировано 383 новых случая заражения среди симптомных носителей, темп прироста составил 2,6%. Всего в стране подтверждено 15 192 случая», — сообщили в ведомстве.
Также сообщается, что выздоровели 9388 человек, 81 скончался.
Ранее сообщалось, что в Китае выявили 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.