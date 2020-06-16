В Китае выявили 40 новых случаев коронавируса за сутки

В Китае выявили 40 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. 27 из них в Пекине.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 83 221.

78 377 выздоровели, 4634 человек с коронавирусом скончались.

13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на рынке.

В ходе эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.