ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

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Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить претендующего на пост главы государства Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
  • Reuters

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе также ждут от Белоруссии официального приглашения БДИПЧ / ОБСЕ для наблюдения за выборами.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк. 

Также в МИД Белоруссии собрали послов ЕС для обсуждения дела Белгазпромбанка.

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