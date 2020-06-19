ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико

Евросоюз призвал белорусские власти немедленно освободить претендующего на пост главы государства Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе также ждут от Белоруссии официального приглашения БДИПЧ / ОБСЕ для наблюдения за выборами.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк.

Также в МИД Белоруссии собрали послов ЕС для обсуждения дела Белгазпромбанка.